Январские беспорядки: ударившего полицейского жителя Атырауской области осудили

Суд №2 города Атырау рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвинили в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что 5 января 2022 года, примерно в 14.30, Д. Е. участвовал в массовых беспорядках перед зданием акимата Атырауской области.

Он заметил группу людей, которые избивали полицейского Р. Е., подошел к нему и ударил в лицо.

Подсудимый признал вину, не оспорил собранные по делу доказательства, попросил заключить процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.



В ходе судебного следствия с участием прокурора, подсудимого и его защитника с согласия потерпевшего заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Подсудимому назначили наказание в соответствии с процессуальным соглашением.





"Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, по второму обвинению – 4 года лишения свободы. На основании закона об амнистии Д. Е. освободили от наказания в виде ограничения свободы, а 4 года лишения свободы сократили до года. На основании ст. 63 УК ему окончательно назначили условное наказание сроком на один год". Пресс-служба Атырауского областного суда

Приговор суда не вступил в законную силу.