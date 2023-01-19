Эксперты не исключают, что сеть общепита "Вкусно – и точка" зайдет на казахстанский рынок

Российская сеть быстрого питания "Вкусно – и точка" заявила, что не планирует выходить на рынок Казахстана, несмотря на свою регистрацию. Тем не менее, казахстанские эксперты отмечают, что компания все же может появиться в стране. Об этом они рассказали корреспонденту Zakon.kz.

Президент Евразийской Ассоциации франчайзинга Бекнур Кисиков отметил, что нынешняя геополитическая ситуация лишь увеличила присутствие российских компаний на казахстанском рынке. Поэтому вероятность появления новой сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" достаточно высока.



"Покупатели не делают политику из продуктов или услуг. Политику и напряжение создают политики, а бизнес живет по своим законам", – подчеркнул Бекнур Кисиков.

По его словам, "Вкусно – и точка" имеет хорошую, отработанную базу по стандартам McDonald’s. Поэтому у компании есть все шансы составить конкуренцию действующим сетям быстрого питания.

"Компания сейчас оперирует всеми заводами и базами McDonald’s, а значит производственные мощности есть. При выходе на наш рынок они могут продолжить работу в том же русле и составить достойную конкуренцию действующим ресторанам быстрого питания". Бекнур Кисиков

При этом он отметил, что в стране немало конкурентных отечественных продуктов, пользующихся спросом у населения. Но чтобы дойти до уровня мегабренда многим из них нужно больше времени.

"Мегабренд – это не только продукция, а сложный комбинат, где имеет значение логистика, складирование, кухня, температура, рецепторы, обслуживание, брендовые ожидания, кадровая политика, стандарты и многое другое. Чтобы грамотно сочетать эти компоненты и в конечном итоге получить блестящий продукт, который полюбят потребители – нужно время, опыт и умение. Наши сети пока молодые, но, стоит отметить, многие уже показывают мощный прогресс", – пояснил эксперт.

Руководитель Ассоциации клуба рестораторов Казахстана Гульнара Катибаева заявила, что приход "Вкусно – и точка" не нужно рассматривать как что-то негативное, с той точки зрения, что компания как минимум предоставит казахстанцам рабочие места".

"Если компания зайдет на казахстанский рынок правильно и с пониманием нашего менталитета, то почему бы и да. Появятся новые рабочие места. А если будет использовать в производстве местные продукты, то я обеими руками "за". Вы только представьте, какие обороты будут у наших производителей мяса, яиц, молока, муки". Гульнара Катибаева

Мы также спросили у Гульнары Катибаевой, сможет ли, по ее мнению, "Вкусно – и точка" заменить на рынке полюбившийся многим McDonald’s.

"McDonald’s — компания, которая у всех на языке. В какой бы ты стране ни был, в любом случае, везде ты найдешь McDonald’s. Вспомните, как "агрессивно" они заходили на рынок Казахстана, их рекламу. И я думаю, что такому же примеру последует "Вкусно - и точка", – ответила она.

На вопрос, почему никто из отечественных компаний не воспользовался освободившимся местом, эксперт ответила, что многих останавливают финансовые риски и неопределенность рынка.

"Казахстанским компания, чтобы открыть сеть ресторанов нужна хорошая финансовая подушка, но пока, к сожалению, наши предприниматели, кто имеет такую возможность, почему-то не обратили внимание на то, что ушла такая огромная сеть и можно занять эту нишу. Наши бизнесмены не бедные люди, они могли бы заняться этим. Но каждый раз их что-то останавливает, то война, то пандемия, то какой-то новый закон. Естественно, человек будет думать: открою большую сетку, а вдруг меня закроют?" – рассказала руководитель Ассоциации клуба рестораторов Казахстана Гульнара Катибаева.

Экономист Арман Бейсембаев отметил, что ожидать "диких" очередей у дверей "Вкусно – и точка" не стоит, однако будут те, кто захочет попробовать новый продукт.

"Многие понимают, как и почему этот бренд появился. Поэтому, я думаю, что "диких" очередей не стоит ждать. Но в любом случае своего потребителя они в Казахстане найдут, если ценовая политика будет ну хотя бы сопоставима с конкурентами". Арман Бейсембаев

Тем не менее, по мнению экономиста, компание придется постараться, чтобы раскрутить свой бренд в Казахстане, как когда-то это сделал McDonald’s.

Предыстория закрытия McDonald’s началась 18 ноября 2022 года. Тогда стало известно, что McDonald’s в Казахстане (ТОО "Food Solutions KZ") временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках.

12 декабря компания обратилась к казахстанскому бизнес-сообществу с предложением по развитию местных поставщиков на фоне текущей геополитической ситуации. Но, несмотря на все переговоры, 5 января 2023 года появилось официальное сообщение о прекращении работы McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках.

Спустя менее двух недель российская сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. Позднее компания объяснила, что заявка подавалась для защиты бренда, чтобы им не воспользовались другие предприниматели или мошенники. От дополнительных комментариев пока воздерживаются, как и о том, планирует ли сеть в ближайшее время выйти на казахстанский рынок.