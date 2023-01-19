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В Алматинской области ожидается сильный мороз 20 января

В Алматинской области ожидается сильный мороз 20 января Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный северо-западный антициклон все еще сохранит свое влияние на синоптическую ситуацию РК, с которым прогнозируется погода без осадков, лишь на востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, на юге страны ожидается усиление ветра, туман.


"Ночью на севере, востоке Алматинской области ожидается сильный мороз до 25 градусов". РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -23-25°С, днем -9-11°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -4-6°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0+2°С.

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Казгидромет Казахстан
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