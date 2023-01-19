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Курс доллара снизился на торгах 19 января

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,77 тенге, снизившись на 1,48 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,73 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 68,26 тенге (-0,23).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 504,64 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,5-466 тенге, евро – по 499-504 тенге, российские рубли – по 6,35-6,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 19 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 1,35% и составила 83,83 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)  понизилась на 1,61%, до78,2 долларов за баррель.

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