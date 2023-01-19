Молодежная сборная Казахстана по боксу понесла первые потери на ЧА-2023
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Из этой четверки только двое продолжают борьбу за медали азиатского чемпионата по боксу (U-22). В весовой категории до 57 килограммов казахстанка Виктория Графеева досрочно одержала победу над хозяйкой ринга Натничей Чонгпронгкланг.
Судья остановил поединок в заключительном раунде из-за явного преимущества Виктории. Еще одна победа в активе казахстанки Молдир Тойковой (50 кг), которая была сильнее Мариэль Таландратой из Филиппин.
В утренних сессиях ЧА-2023 потерпели неудачи Анель Кудайберген (48 кг) и Жансая Рахимберды (52 кг).
20-го января по расписанию на ринг Бангкока выйдут наши парни:
- 60 кг. Талгат Сырымбетов - Ян Мин (Китай) или Абубакр Муродзода (Таджикистан);
- 54 кг. Нурсултан Алтынбек - Ахмед Шахаром Мухаммед Имдад (Малайзия);
- 51 кг. Даниял Сабит - Саенгфет Танарат (Таиланд).