Молодежная сборная Казахстана по боксу понесла первые потери на ЧА-2023

19 января на азиатском первенстве по боксу среди молодежи в бой вступили девушки, в числе которых были и четыре казахстанские участницы, сообщает Zakon.kz.

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Из этой четверки только двое продолжают борьбу за медали азиатского чемпионата по боксу (U-22). В весовой категории до 57 килограммов казахстанка Виктория Графеева досрочно одержала победу над хозяйкой ринга Натничей Чонгпронгкланг.

Судья остановил поединок в заключительном раунде из-за явного преимущества Виктории. Еще одна победа в активе казахстанки Молдир Тойковой (50 кг), которая была сильнее Мариэль Таландратой из Филиппин.

В утренних сессиях ЧА-2023 потерпели неудачи Анель Кудайберген (48 кг) и Жансая Рахимберды (52 кг).

20-го января по расписанию на ринг Бангкока выйдут наши парни: