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Молодежная сборная Казахстана по боксу понесла первые потери на ЧА-2023

Бокс ЧА-2023 Молодежь Фото: Instagram/boxingkazakhstan
19 января на азиатском первенстве по боксу среди молодежи в бой вступили девушки, в числе которых были и четыре казахстанские участницы, сообщает Zakon.kz.

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Из этой четверки только двое продолжают борьбу за медали азиатского чемпионата по боксу (U-22). В весовой категории до 57 килограммов казахстанка Виктория Графеева досрочно одержала победу над хозяйкой ринга Натничей Чонгпронгкланг.

Судья остановил поединок в заключительном раунде из-за явного преимущества Виктории. Еще одна победа в активе казахстанки Молдир Тойковой (50 кг), которая была сильнее Мариэль Таландратой из Филиппин.

В утренних сессиях ЧА-2023 потерпели неудачи Анель Кудайберген (48 кг) и Жансая Рахимберды (52 кг).

20-го января по расписанию на ринг Бангкока выйдут наши парни:

  • 60 кг. Талгат Сырымбетов - Ян Мин (Китай) или Абубакр Муродзода (Таджикистан);
  • 54 кг. Нурсултан Алтынбек - Ахмед Шахаром Мухаммед Имдад (Малайзия);
  • 51 кг. Даниял Сабит - Саенгфет Танарат (Таиланд).

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