В Таиланде ограбили казахстанскую боксершу
Фото: Instagram/sharipova_firuza
Известная казахстанская боксерша Фируза Шарипова, которая находится в Пхукете (Таиланд), заявила об ограблении ее гостиничного дома, сообщает Zakon.kz.
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Об этом спортсменка рассказала в Instagram-Stories:
"Меня ограбили в Таиланде. Залезли в дом и украли деньги. Хорошо, что документы не взяли. Вызвали полицию".
Похоже, у тайских воров наступила мода грабить казахстанских спортсменов. Несколько дней назад грабежу подвергся боец ММА Артем Резников, который не досчитался 7000 долларов.
Фото: Instagram/artem.rez
Полиция уже занимается поиском преступников, которые украли деньги и ценности Артема Резникова и Фирузы Шариповой.
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