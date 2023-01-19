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В Таиланде ограбили казахстанскую боксершу

Бокс Кража Тайланд Фото: Instagram/sharipova_firuza
Известная казахстанская боксерша Фируза Шарипова, которая находится в Пхукете (Таиланд), заявила об ограблении ее гостиничного дома, сообщает Zakon.kz.

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Об этом спортсменка рассказала в Instagram-Stories:

"Меня ограбили в Таиланде. Залезли в дом и украли деньги. Хорошо, что документы не взяли. Вызвали полицию".

Похоже, у тайских воров наступила мода грабить казахстанских спортсменов. Несколько дней назад грабежу подвергся боец ММА Артем Резников, который не досчитался 7000 долларов.

ММА Кража Тайланд

Фото: Instagram/artem.rez

Полиция уже занимается поиском преступников, которые украли деньги и ценности Артема Резникова и Фирузы Шариповой.

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