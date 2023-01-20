"250+": непрерывное развитие сельского интернета

Бюро национальной статистики АСПР РК сообщило, что рост потребления услуг связи в январе-декабре 2022 года составил 108% к предыдущему году. При этом значительную долю в общем объеме услуг связи, по оценкам Бюро, занимают услуги сети Интернет и мобильной связи.

Рост показателей год от года был бы невозможен без новых абонентов из отдаленных уголков Казахстана, получивших качественный интернет и связь благодаря программе "250+", которая является примером успешной синергии государства и частного бизнеса.

Tele2/Altel уже несколько лет вкладывает значительные усилия и средства для покрытия качественной связью как можно большего количества сельских населенных пунктов в разных областях Казахстана. В 2022 году оператор, ранее подключивший несколько сотен сел в рамках программы "250+", обеспечил доступом к интернету еще семьдесят СНП из шести областей РК.

При этом оператор не только занимается строительством базовых станций, но и инвестирует в их развитие. В минувшем году Tele2/Altel уделил повышенное внимание замене трансмиссий в ряде областей страны. В первую очередь это касалось тех сел, что в рамках строительства сети были обеспечены спутниковым сигналом (при котором ретранслятор вынесен на большую высоту, что и является причиной медленного соединения с сетью).

Спутниковая трансмиссия применялась там, где невозможно было подключение с помощью оптоволоконной системы. В минувшем году благодаря слаженной работе технических специалистов Tele2/Altel и их коллег из "Казахтелеком" села из Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей были переведены на ВОЛС от "Казахтелекома". Теперь там более надежный сигнал, высокая пропускная способность и возросшая скорость передачи данных.

Напомним, что 22 и 23 декабря Tele2/Altel в консорциуме с АО Kcell стал победителем аукциона на покупку радиочастот для 5G. По условиям торгов, которые были согласованы с Агентством по защите и развитию конкуренции, операторы, потратившие на частоты 93 млрд тенге, должны будут построить более 7000 базовых станций.

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