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Жителям Риддера намерены пересчитать оплату за тепло

Жителям Риддера намерены пересчитать оплату за тепло Фото: Zakon.kz
19 января 2023 года на брифинге руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) МНЭ РК по ВКО Арман Малик заявил, что жителям Риддера намерены пересчитать оплату за тепло, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Армана Малика, сумма перерасчета еще неизвестна, но вопрос находится на рассмотрении в департаменте.

"В нашем типовом договоре указано, что поставщик обязан предоставить услуги качественно и обязан за недопоставленную энергию производить перерасчет. Также у нас есть правила пользования теплоэнергией, утвержденные министром, где указано, что если теплоисточник не дает качественную энергию, объекты кондоминиума, КСК должны это зафиксировать и обратиться в снабжающую компанию и она обязана их пересчитать".Арман Малик

Если перерасчет не произведут, то жители Риддера могут обратиться в ДКРЕМ по ВКО.

"Мы сейчас получаем необходимую информацию от АО "Риддер ТЭЦ", проверяем ее и работаем совместно с акиматом. Вопрос перерасчета оплаты за некачественно поставленную энергию изучается. Расчеты произведены, но пока окончательной суммы нет".Арман Малик

Проблемы на ТЭЦ в Риддере начались еще в октябре 2022, затем в ноябре и декабре случились две аварии.

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Жители Риддера требуют сделать перерасчет за тепло

19 января в 6:54 на ТЭЦ произошел пожар. Аким Риддера Дмитрий Горьковой предупредил горожан, что в квартирах может похолодать.

Автор: Кира Мороз

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