Как быстро и просто справиться с изжогой, рассказала врач

Гастроэнтеролог Александра Андреева назвала самый быстрый и доступный способ справиться с изжогой, сообщает Zakon.kz.

Специалист советует пожевать жевательную резинку без сахара и мяты.

"Жвачка усиливает выработку слюны, которая очищает слизистую пищевода от излишков желудочного сока и нейтрализует кислоты за счет содержания щелочи", - объяснил врач в беседе с "Газетой.Ru".

Полезна при этом недуге и овсяная каша - она должна быть немного жидкой, чтобы легко распределиться по стенкам слизистой. Если нет овсянки, можно сварить перловую или рисовую кашу.



Поможет снизить кислотность в желудке и нейтрализовать действие желудочного сока на слизистую пищевода банан, так как он является щелочным продуктом. При этом лучше есть фрукт не целиком, а размять в кашицу - так получится быстрее снять неприятные симптомы. Альтернативой бананам может стать дыня - в ней также много щелочи.

Нормализовать работу пищеварительного тракта и успокоить слизистые пищевода помогут и кисломолочные продукты.

Главное, чтобы йогурт не содержал сахара или других добавок", - отметила врач.

Однако если изжога мучает вас часто, лучше не заниматься самолечением и обратиться к врачу.