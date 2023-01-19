Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Как быстро и просто справиться с изжогой, рассказала врач

советы Фото: pixabay
Гастроэнтеролог Александра Андреева назвала самый быстрый и доступный способ справиться с изжогой, сообщает Zakon.kz.

Специалист советует пожевать жевательную резинку без сахара и мяты.

"Жвачка усиливает выработку слюны, которая очищает слизистую пищевода от излишков желудочного сока и нейтрализует кислоты за счет содержания щелочи", - объяснил врач в беседе с "Газетой.Ru".

Полезна при этом недуге и овсяная каша - она должна быть немного жидкой, чтобы легко распределиться по стенкам слизистой. Если нет овсянки, можно сварить перловую или рисовую кашу.

Поможет снизить кислотность в желудке и нейтрализовать действие желудочного сока на слизистую пищевода банан, так как он является щелочным продуктом. При этом лучше есть фрукт не целиком, а размять в кашицу - так получится быстрее снять неприятные симптомы. Альтернативой бананам может стать дыня - в ней также много щелочи.

Нормализовать работу пищеварительного тракта и успокоить слизистые пищевода помогут и кисломолочные продукты.

Главное, чтобы йогурт не содержал сахара или других добавок", - отметила врач.

Однако если изжога мучает вас часто, лучше не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Врач объяснила опасность ношения легкой обуви зимой

Ушли с головой: как правильно купаться на Крещение, чтобы не заболеть

Какую сделку можно признать недействительной

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
торги на бирже
Доллар продолжает дорожать на торгах, а евро бьет рекорды в обменниках
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления