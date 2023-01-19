Как быстро и просто справиться с изжогой, рассказала врач
Специалист советует пожевать жевательную резинку без сахара и мяты.
"Жвачка усиливает выработку слюны, которая очищает слизистую пищевода от излишков желудочного сока и нейтрализует кислоты за счет содержания щелочи", - объяснил врач в беседе с "Газетой.Ru".
Полезна при этом недуге и овсяная каша - она должна быть немного жидкой, чтобы легко распределиться по стенкам слизистой. Если нет овсянки, можно сварить перловую или рисовую кашу.
Поможет снизить кислотность в желудке и нейтрализовать действие желудочного сока на слизистую пищевода банан, так как он является щелочным продуктом. При этом лучше есть фрукт не целиком, а размять в кашицу - так получится быстрее снять неприятные симптомы. Альтернативой бананам может стать дыня - в ней также много щелочи.
Нормализовать работу пищеварительного тракта и успокоить слизистые пищевода помогут и кисломолочные продукты.
Главное, чтобы йогурт не содержал сахара или других добавок", - отметила врач.
Однако если изжога мучает вас часто, лучше не заниматься самолечением и обратиться к врачу.
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