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Расходы на проведение семинаров и конференций назвал непродуктивными Смаилов

расходы Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов на коллегии Минфина заявил о важности уделять внимание непродуктивным расходам. Речь идет о затратах на проведение семинаров, конференций и форумов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смаилов сообщил, что важной системной задачей является улучшение и упрощение бюджетного процесса.

"Нужно повысить прозрачность бюджетной системы. Должна быть обеспечена четкая привязка государственного планирования к бюджетным расходам. Для повышения эффективности и сокращения непродуктивных расходов надо усилить финансовую дисциплину администраторов бюджетных программ". Премьер-министр Алихан Смаилов

Он указал также на необходимость обеспечить большую оперативную самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов.

"Нужно повысить их ответственность для эффективного освоения и распределения бюджетных средств, для получения наибольшего социально-экономического эффекта. Основной посыл - это переход от "управления бюджетными средствами" к "управлению результатами". Надо повысить эффективность и экономическую отдачу бюджетных расходов, в том числе за счет автоматизации и цифровизации. Все это надо предусмотреть в рамках нового Бюджетного кодекса". Алихан Смаилов

Глава кабмина заявил, что оптимизация расходов также является важной составляющей бюджетного процесса.


"В целом за 2019-2022 годы проведена значительная оптимизация и переориентация расходов республиканского бюджета на сумму более 4 трлн тенге. Особое внимание необходимо уделять и непродуктивным расходам. Это затраты на проведение семинаров, конференций, форумов, исследований, приобретение автотранспортных средств, офисной мебели и канцелярских товаров". Алихан Смаилов

Ранее сообщалось, что глава правительства Казахстана Алихан Смаилов избран в совет директоров АО "Самрук-Қазына".

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