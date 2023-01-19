Расходы на проведение семинаров и конференций Смаилов назвал непродуктивными

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Премьер-министр Алихан Смаилов на коллегии Минфина заявил о важности уделять внимание непродуктивным расходам. Речь идет о затратах на проведение семинаров, конференций и форумов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смаилов сообщил, что важной системной задачей является улучшение и упрощение бюджетного процесса. "Нужно повысить прозрачность бюджетной системы. Должна быть обеспечена четкая привязка государственного планирования к бюджетным расходам. Для повышения эффективности и сокращения непродуктивных расходов надо усилить финансовую дисциплину администраторов бюджетных программ". Премьер-министр Алихан Смаилов Он указал также на необходимость обеспечить большую оперативную самостоятельность первых руководителей центральных и местных исполнительных органов. "Нужно повысить их ответственность для эффективного освоения и распределения бюджетных средств, получения наибольшего социально-экономического эффекта. Основной посыл – это переход от "управления бюджетными средствами" к "управлению результатами". Надо повысить эффективность и экономическую отдачу бюджетных расходов, в том числе за счет автоматизации и цифровизации. Все это надо предусмотреть в рамках нового Бюджетного кодекса". Алихан Смаилов Глава Кабмина заявил, что оптимизация расходов также является важной составляющей бюджетного процесса.

"В целом за 2019-2022 годы проведена значительная оптимизация и переориентация расходов республиканского бюджета на сумму более 4 трлн тенге. Особое внимание необходимо уделять и непродуктивным расходам. Это затраты на проведение семинаров, конференций, форумов, исследований, приобретение автотранспортных средств, офисной мебели и канцелярских товаров". Алихан Смаилов Ранее сообщалось, что глава правительства Казахстана Алихан Смаилов избран в совет директоров АО "Самрук-Қазына".

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