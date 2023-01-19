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Это колоссальная сумма: Смаилов о дефиците бюджета Казахстана

деньги Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов на коллегии Минфина высказался о дефиците бюджета Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смаилов заявил, что важный вопрос – это привлечение средств для финансирования дефицита бюджета и обслуживания государственного долга.

"В текущем году дефицит бюджета составит 2,7% к ВВП или 3,2 трлн тенге. С учетом необходимости погашения ранее привлеченных займов потребность в заимствовании составит 5,7 трлн тенге. Это колоссальная сумма". Алихан Смаилов

Глава кабмина считает, что в этой ситуации  финансировать дефицит нужно преимущественно за счет внутреннего заимствования в национальной валюте. Это, уверен Смаилов, нивелируем валютные риски и будет развивать внутренний рынок.


"Надо использовать весь потенциал привлечения средств для финансирования дефицита бюджета, в том числе выход на внешние рынки. Работа в данном направлении должна быть выстроена таким образом, чтобы не было кассовых разрывов при исполнении бюджета, а все долговые индикаторы находились на безопасном уровне". Алихан Смаилов

Ранее сообщалось, что глава правительства Казахстана Алихан Смаилов избран в совет директоров АО "Самрук-Қазына".

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