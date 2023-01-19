Смаилов поручил выработать механизмы для ускорения возврата незаконно вывезенных капиталов

На заседании с участием депутатов мажилиса и Сената Парламента РК, обсуждались вопросы бюджетного планирования, улучшения налогового и таможенного администрирования, цифровизации и совершенствования законодательства в финансовой сфере, сообщает Zakon.kz.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что экономика Казахстана выросла на 3,1%. Он отметил положительный рост за прошедший год, несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, сообщает пресс-служба Премьер-министра РК.

Глава ведомства подчеркнул, что все обязательства перед населением, а также финансирование объектов во всех отраслях, удастся в полном объеме, так как доходы госбюджета по итогам 2022 года перевыполнены на 4,4% (15,7 трлн тенге), а расходы госбюджета освоены на 98%.

Также на заседании, премьер-министр отметил, что главными приоритетами министерства по-прежнему остаются увеличение доходной части бюджета и принятие мер по обеспечению его сбалансированности и стабильности. При этом, по его словам, отношения между налогоплательщиками и налоговыми органами необходимо выстраивать на основе сервисной модели с повсеместным внедрением цифровизации.

"Нужно в полном объеме осуществить интеграцию налоговой и таможенной систем. Представители бизнес-сообщества должны на деле ощутить положительный эффект от внедрения таможенного контроля по принципу "одного окна"." Алихан Смаилов

Глава правительства добавил, что комплексное обновление налогового и таможенного администрирования в рамках разработки нового Налогового кодекса требуется проводить в тесном сотрудничестве с НПП "Атамекен" и экспертами.

Следующей важной задачей назвал повышение эффективности и прозрачности бюджетной системы. В частности, должна быть обеспечена четкая привязка госпланирования к расходам, а для сокращения непродуктивных трат – усилена финансовая дисциплина администраторов бюджетных программ.

По его словам, требуется наделить первых руководителей министерств и акиматов большей оперативной самостоятельностью, а также повысить их ответственность с целью получения максимального социально-экономического эффекта.

Премьер-министр указал, что важной составляющей бюджетного процесса является и оптимизация расходов. Так за 2019-2022 годы уже была проведена значительная оптимизация и переориентация расходов республиканского бюджета на сумму более 4 трлн тенге.





Фото: primeminister.kz

"Особое внимание нужно уделять непродуктивным расходам. Это затраты на проведение семинаров, конференций, форумов, исследований, приобретение автотранспортных средств, офисной мебели и канцелярских товаров". Алихан Смаилов

Премьер-министр также отметил важность работы по противодействию теневой экономике. В этом направлении необходимо провести поэтапное и своевременное внедрение Всеобщего декларирования, что позволит снизить коррупционные проявления и увеличить дополнительные поступления в бюджет.

Глава правительства подчеркнул, что немаловажной задачей является принятие мер по противодействию незаконному выводу средств из страны. Премьер отметил, что в настоящее время правительством ведется разработка соответствующего законопроекта.





Фото: primeminister.kz





"Нужно регламентировать все процедуры и выработать конкретные механизмы по стимулированию возврата незаконно вывезенных капиталов, при этом способствующие этому причины и условия должны быть устранены. В марте закон должен быть внесен в Мажилис Парламента РК". Алихан Смаилов

Смаилов в завершении заседания указал на необходимость ускорить доведение бюджетных денег до реального сектора экономики, продолжить работу по совершенствованию процесса госзакупок, увеличению доли частного сектора в экономике и ее демонополизации, а также в обозначенные сроки завершить организационно-техническую подготовку к введению института банкротства физических лиц.