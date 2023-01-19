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Алеку Болдуину планируют предъявить обвинение в непредумышленном убийстве

актер Фото: Instagram/alecbaldwininsta/halynahutchins
Окружной прокурор штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила о решении предъявить американскому актеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве женщины-оператора, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, обвинение предъявят до конца месяца.

"Актеру и продюсеру фильма "Ржавчина" Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут каждому предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году", – говорится в заявлении.

По словам прокурора, уточняет Sky News, существует достаточно оснований для предъявления уголовных обвинений Алеку Болдуину и другим членам съемочной группы фильма. 

"Пока я на посту, никто не выше закона, и всякий заслуживает правосудия", – заявила Кармак-Альтвайс.

21 октября 2021 года Алек Болдуин держал в руках реквизитный револьвер во время репетиции вестерна "Ржавчина" на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован. В марте 2022 года Болдуин подал иск на продюсеров фильма.

6 октября 2022 года Болдуин заключил соглашение с семьей застреленного им оператора.

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