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В Атырау на предприятии вспыхнуло масло

ДЧС Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области
В Атырау на территории ТОО "Petro Export" вспыхнуло масло, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 19 января в 15:19 поступило сообщение о том, что идет дым возле резервуара, расположенного в одном из учреждении по адресу: г. Атырау, ул. З. Кабдолова.

"По прибытию пожарных подразделении было установлено, что произошло возгорание остатков масла на территории ТОО "Petro Export" в 2 резервуарах (каждые по 400 кубов) и на прилегающей части площадью около 64 кв. м", - говорится в сообщении.


ДЧС

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области


В тушении пожара были задействованы 19 сотрудников и 6 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и ТОО "Семсер – Өрт сөндіруші".


масло

Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области


Пожар потушили в 17:41. Пострадавших нет.


Причины возгорания выясняются.

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Елена Беляева
Атырауская область
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