В Атырау на предприятии вспыхнуло масло

В Атырау на территории ТОО "Petro Export" вспыхнуло масло, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, 19 января в 15:19 поступило сообщение о том, что идет дым возле резервуара, расположенного в одном из учреждении по адресу: г. Атырау, ул. З. Кабдолова.

"По прибытию пожарных подразделении было установлено, что произошло возгорание остатков масла на территории ТОО "Petro Export" в 2 резервуарах (каждые по 400 кубов) и на прилегающей части площадью около 64 кв. м", - говорится в сообщении.





Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области





В тушении пожара были задействованы 19 сотрудников и 6 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и ТОО "Семсер – Өрт сөндіруші".





Фото: группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области





Пожар потушили в 17:41. Пострадавших нет.





Причины возгорания выясняются.