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В Италии врача приговорили к пожизненному сроку из-за лечения рака ультразвуком

приговор Фото: pixabay
52-летняя Альба Вероника Пудду из города Тертении лечила онкологические заболевания ультразвуком и радиочастотами, за что была приговорена к пожизненному лишению свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание L'Unione Sarda, в ходе судебного процесса врач обвинялась в предумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и мошенничестве.

В свою защиту она заявляла, что всегда предоставляла пациентам выбор и не настаивала на своих методах.

"Я никогда не запрещала и не отговаривала своих пациентов от традиционных методов лечения, таких как химиотерапия и лучевая терапия. Все, что они делали, было свободным выбором каждого. Я всегда объясняла своим пациентам, что мое лечение не было лечением рака, и что мое лечение может работать как терапия боли. Я также подчеркивала плюсы и минусы терапии. Все трое умерших пациентов находились в терминальной стадии болезни. Что касается Фиорини, то он решил не проходить диагностические тесты и лечение", – защищала себя Пудду на процессе в суде присяжных в Кальяри.

Сторона защиты пыталась подать запрос, чтобы эксперт оценил, была ли она способна понимать, что делает во время событий. Но безрезультатно – запрос был отклонен председателем суда.

В результате врач получила пожизненное заключение с дневной изоляцией.

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