В Алматинской области снова ожидается сильный мороз до 25 градусов

Синоптики предупреждают жителей Алматинской области о надвигающихся морозах, сообщает Zakon.kz.

По информации специалистов РГП "Казгидромет", обширный северо-западный антициклон 20 января все еще сохранит свое влияние на синоптическую ситуацию РК, с которым прогнозируется погода без осадков.

Лишь на востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, на юге страны ожидается усиление ветра, туман.

Ночью на севере, востоке Алматинской области ожидается сильный мороз до 25 градусов.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Кызылординской и Туркестанской областях.