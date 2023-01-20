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В Алматинской области снова ожидается сильный мороз до 25 градусов

В Алматинской области снова ожидается сильный мороз 25 градусов Фото: pixabay
Синоптики предупреждают жителей Алматинской области о надвигающихся морозах, сообщает Zakon.kz.

По информации специалистов РГП "Казгидромет", обширный северо-западный антициклон 20 января все еще сохранит свое влияние на синоптическую ситуацию РК, с которым прогнозируется погода без осадков.

Лишь на востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, на юге страны ожидается усиление ветра, туман.

Ночью на севере, востоке Алматинской области ожидается сильный мороз до 25 градусов.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Кызылординской и Туркестанской областях.

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Елена Вебер
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