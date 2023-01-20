Универсиада-2023: казахстанские биатлонисты остались без медалей

Сегодня у биатлонистов прошла гонка преследования на 12,5 километра. Лучший результат показал Кирилл Бауэр - он финишировал пятым. И это после успеха в спринте, где казахстанцы заняли четыре из 5 мест, сообщает Zakon.kz

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Казахстан представляли Бекентай Турлубеков, Александр Мухин, Кирилл Бауэр и Вадим Куралес.

В этой гонке, по информации Sports.kz первое место занял американский биатлонист Бьорн Уэстервелт, серебряную медаль завоевал украинец Дмитрий Грущак, бронзовым призером стал поляк Войцех Яник.

У женщин накануне в спринте на 7,5 километра лучший результат показала Полина Егорова — она заняла пятое место. Казахстан также представляли Кристина Титиевская, Арина Крюкова, Алина Скрипкина, Ксения Долгополова и Надежда Пивоварова. "Золото" выиграла полька Анна Недза-Кубинец, серебряную медаль завоевала канадка Шайла Руссо, а бронзовой призеркой стала чешка Тереза Яндова.

Ранее сообщалось, казахстанский биатлонист Бекентай Турлубеков завоевал золотую медаль зимней Универсиады. Другой наш спортсмен, Александр Мухин, завоевал бронзовую медаль. Четвертое место занял Кирилл Бауэр, и пятым финишировал Вадим Куралес. Коме того, Куралес уже принес "золото" в копилку страны как и лыжник Данил Васильев.



Отметим, что на данный момент согласно медальному зачету, у казахстанцев сейчас 7 место, благодаря трем золотым медалям и одной бронзовой.

Универсиада закончится 22 января. Впереди в полуфинале серьезный матч наших хоккеистов против Канады. Турнир пройдет в субботу, 21 января. Игра начнется в 20:35 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на официальном сайте Универсиады-2023 - FISU.tv.

Сборная Казахстана набрала 12 очков в группе В: она разгромила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1) и Словакию (4:0) и проиграла США (1:4). Сборная Канады выиграла группу А, набрав 15 очков: канадцы крупно победили сборные Украины (6:1), Швеции (10:2), Японии (8:2), Латвии (9:0) и Чехии (4:0).