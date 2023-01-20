Полицейские задержали организаторов лжерозыгрышей в Алматинской области

В Алматинской области поймали мошенников, которые организовали фейковые розыгрыши и обманули любителей беспроигрышной лотереи на 15 млн тенге, сообщает Zakon.kz

Замначальника ДП Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов в Instagram рассказал, как действовали преступники.

Как выяснилось, молодые люди - жители столицы 2003 и 2005 года рождения, обзванивая граждан предлагали приобрести у них бытовую технику, косметику и другие товары народного потребления, обещая при этом им беспроигрышную возможность стать обладателем нового автомобиля марки "Hyundai Accent". Хотя на самом деле информация о розыгрыше была фейком.

"Действия задержанных лиц квалифицированы по ст.190 ч.4 УК РК - "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Предварительная сумма ущерба, причиненного обладателям "лотерейного билета", составила более 15 млн тенге. В настоящее время их личности проверяются на причастность к другим преступлениям". Рустам Абдрахманов

Производство досудебного расследования поручено следователям УП Енбекшиказахского района.

Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены на контроль в ДП Алматинской области.



