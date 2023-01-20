Универсиада-2023: казахстанские хоккеисты сыграют с командой из Канады

В полуфинале турнира Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид казахстанцы встретятся на льду с канадцами, сообщает Zakon.kz

Наши спортсмены готовятся к полуфиналу и серьезной игре.

Турнир пройдет в субботу, 21 января. Игра начнется в 20:35 по астанинскому времени. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на официальном сайте Универсиады-2023 - FISU.tv.

Как сообщает Sports.kz, Канада заняла первое место в группе А набрав 15 очков: канадцы крупно победили сборные Украины (6:1), Швеции (10:2), Японии (8:2), Латвии (9:0) и Чехии (4:0).

А сборная Казахстана, как сообщали ранее, набрала 12 очков в группе В: она разгромила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1) и Словакию (4:0) и проиграла США (1:4).

Отметим, что на данный момент согласно медальному зачету, у казахстанцев сейчас 7 место, благодаря трем золотым медалям и одной бронзовой. Казахстанский биатлонист Бекентай Турлубеков завоевал золотую медаль, его коллега - Александр Мухин, завоевал бронзовую медаль. До этого биатлонист Вадим Куралес принес "золото" в копилку страны как и лыжник Данил Васильев.

Универсиада закончится 22 января.