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Таразец перед пенсией узнал, что уже 19 лет числится мертвым

Таразец неожиданное узнал, что уже 19 лет числится мертвым Фото: скриншот с видео
59-летний Олег Ким из Тараза случайно узнал, что уже 19 лет числится мертвым. Теперь он пытается доказать, что он жив и через три года пойдет на пенсию, сообщает Zakon.kz.

Корреспонденту КТК мужчина рассказал, что он спокойно менял удостоверения и платил кредиты, а здесь решил заранее узнать в ЕНПФ, сколько денег накопилось на его пенсионном счету, но вместо этого случайно узнал, что уже 19 лет числится мертвым. 

"Я пошел в ЕНПФ, хотел свои накопительные, накопительный фонд проверить. А они мне дали такую справку: у вас стоит этот блок, блокировка о вашей смерти. Я вот уже и сон потерял, не могу ни спать, ничего, вот только думаю об этом".Олег Ким

При этом за эти 19 лет Олег успел устроиться на работу, взять пару кредитов и еще два раза получить новое удостоверение. Правда, с прошлого года ему вдруг стали отказывать в медуслугах, но причину мужчина узнал лишь недавно.

"Я до этого обновлял удостоверение. Проблем не было. Старое – это года два назад, может, побольше. Я пришел, заплатил пошлину, отдал свое старое удостоверение, через неделю пришел и получил новое удостоверение".Олег Ким

Выяснилось, что умершим Олег Ким был признан еще в феврале 2004-го решением алматинского суда. Как так вышло, для мужчины остается загадкой.

По словам Олега, в то время он отбывал срок в шымкентской тюрьме, но эти подробности своей биографии Ким уточнять не захотел.

В отделе ЗАГСа прокомментировали ситуацию и рассказали, как мужчине вновь стать "живым".

"Олегу Феликсовичу необходимо нам написать заявление об аннулировании актовой записи о смерти. После того как вы обратитесь к нам с заявлением, мы вам выдадим направление в суд. И уже в суде надо будет аннулировать решение суда Турксибского района от 2 апреля 2004 года".Руководитель подразделения регистрации актов гражданского состояния аппарата акима Тараза Бахытнур Тлеубеккызы

Оказалось, так долго жить, будучи "умершим", Олег Ким смог из-за цифровизации, которая прошла в органах юстиции лишь недавно. Но как это все отразится на судьбе мужчины, в особенности на предстоящей пенсии, ответить никто не смог. 


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