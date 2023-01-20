Коронавирус за сутки выявили у 74 казахстанцев

В Министерстве здравоохранения РК сообщили о 74 новых случаях заражения коронавирусом. Умерших нет, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 20 января лечение от КВИ продолжают получать 1949 человек (–1 796+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится – 156 пациентов, на амбулаторном – 1793 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 10 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Днем ранее более 100 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки.