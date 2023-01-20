Коронавирус за сутки выявили у 74 казахстанцев
Фото: unsplash
В Министерстве здравоохранения РК сообщили о 74 новых случаях заражения коронавирусом. Умерших нет, сообщает Zakon.kz.
По данным Минздрава, на 20 января лечение от КВИ продолжают получать 1949 человек (–1 796+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится – 156 пациентов, на амбулаторном – 1793 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 10 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,
• на аппарате ИВЛ – 3 пациента.
Днем ранее более 100 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки.
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