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Коронавирус за сутки выявили у 74 казахстанцев

Коронавирус за сутки выявили у 74 казахстанцев Фото: unsplash
В Министерстве здравоохранения РК сообщили о 74 новых случаях заражения коронавирусом. Умерших нет, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 20 января лечение от КВИ продолжают получать 1949 человек (–1 796+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится – 156 пациентов, на амбулаторном – 1793 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 10 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Днем ранее более 100 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки.

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