Токаев поручил тщательно расследовать серии преступлений против журналистов

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил, что президент поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов.



"Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства", – написал Желдибай в Facebook.

Ранее сообщалось, что известный журналист Вадим Борейко обратился в полиции и заявил, что ночью 19 января 2023 года дверь его квартиры залили монтажной пеной. Журналист связывает происшествие с профессиональной деятельностью.

14 января 2023 года утром в своем Instagram журналистка Динара Егеубаева опубликовала кадры со сгоревшей машиной. 15 января полицейские задержали пять человек, подозреваемых в поджоге авто.



