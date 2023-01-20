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Законодательство РК

Токаев поручил тщательно расследовать серию преступлений против журналистов

Токаев поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай сообщил, что президент поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов.

"Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства", – написал  Желдибай в Facebook.

Ранее сообщалось, что известный журналист Вадим Борейко обратился в полицию и заявил, что ночью 19 января 2023 года дверь его квартиры залили монтажной пеной. Журналист связывает происшествие с профессиональной деятельностью.

14 января 2023 года утром в своем Instagram журналистка Динара Егеубаева опубликовала кадры со сгоревшей машиной. 15 января полицейские задержали пять человек, подозреваемых в поджоге авто.

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