Узбекские врачи успешно разделили сиамских близнецов из Кыргызстана
Врачи из Узбекистана успешно разделили сиамских близнецов, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.
Восьмимесячные девочки Фотима и Зухра родились и живут в Кыргызстане. О том, что они являются сиамскими близнецами, стало известно на 28 неделе беременности. Будущую мать сразу отправили из Оша в Бишкек, где спустя неделю дети родились с помощью кесарева сечения.
Общий вес близнецов при рождении составлял 1600 граммов. Они были соединены брюшной полостью – у них была общая печень, но желчные пузыри сформировались раздельно и без проблем выполняли свою функцию.
Через десять дней после рождения близнецов их родителям сказали, что шансов на выживание у детей нет, и выписали домой. Однако родители, не теряя надежд, обратились по телефону к заведующему отделением неонатальной хирургии Республиканского перинатального центра в Узбекистане, доктору медицинских наук, профессору Бахтиёру Эргашеву.
"Мы все ощущали уровень операции, ее критические факторы. По прошествии нескольких месяцев, перечитав и изучив различную литературу, проанализировав видеоматериалы операций, проведенных на международном уровне, мы решили взять на себя всю ответственность и приступить к работе. Мы объяснили ситуацию родителям детей и сказали, что если захотят, они могут везти их в другую страну. Но они ответили, что хорошо ознакомились с нашими предыдущими практиками и полностью нам доверяют. Эта вера также придавала нам силы".Бахтиёр Эргашев
В октябре малышей привезли в Ташкент. Операцию провели 19 декабря. Ей предшествовало несколько консилиумов, репетиции операции, подготовка необходимого высокотехнологичного медицинского оборудования.
Операция длилась три часа. Врачи применяли технологии, позволяющие разделить младенцев с минимальной кровопотерей, – это ультразвук и аргоновый скальпель, а также современный гемостатический материал.
После разделения каждого близнеца прооперировала отдельная бригада хирургов-неонатологов.
Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов вручил специалистам, принимавшим участие в операции по разделению сиамских близнецов, нагрудные знаки "Отличник здравоохранения" и почетные грамоты.