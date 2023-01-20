Узбекские врачи успешно разделили сиамских близнецов из Кыргызстана

В Ташкенте успешно провели операцию по разделению сиамских близнецов. Специалисты оценивают состояние детей как стабильное. Ожидается, что в ближайшее время девочек выпишут, сообщает Zakon.kz.

Врачи из Узбекистана успешно разделили сиамских близнецов, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.



Восьмимесячные девочки Фотима и Зухра родились и живут в Кыргызстане. О том, что они являются сиамскими близнецами, стало известно на 28 неделе беременности. Будущую мать сразу отправили из Оша в Бишкек, где спустя неделю дети родились с помощью кесарева сечения.

Общий вес близнецов при рождении составлял 1600 граммов. Они были соединены брюшной полостью – у них была общая печень, но желчные пузыри сформировались раздельно и без проблем выполняли свою функцию.

Через десять дней после рождения близнецов их родителям сказали, что шансов на выживание у детей нет, и выписали домой. Однако родители, не теряя надежд, обратились по телефону к заведующему отделением неонатальной хирургии Республиканского перинатального центра в Узбекистане, доктору медицинских наук, профессору Бахтиёру Эргашеву.

"Мы все ощущали уровень операции, ее критические факторы. По прошествии нескольких месяцев, перечитав и изучив различную литературу, проанализировав видеоматериалы операций, проведенных на международном уровне, мы решили взять на себя всю ответственность и приступить к работе. Мы объяснили ситуацию родителям детей и сказали, что если захотят, они могут везти их в другую страну. Но они ответили, что хорошо ознакомились с нашими предыдущими практиками и полностью нам доверяют. Эта вера также придавала нам силы". Бахтиёр Эргашев

В октябре малышей привезли в Ташкент. Операцию провели 19 декабря. Ей предшествовало несколько консилиумов, репетиции операции, подготовка необходимого высокотехнологичного медицинского оборудования.

Операция длилась три часа. Врачи применяли технологии, позволяющие разделить младенцев с минимальной кровопотерей, – это ультразвук и аргоновый скальпель, а также современный гемостатический материал.



После разделения каждого близнеца прооперировала отдельная бригада хирургов-неонатологов.

Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов вручил специалистам, принимавшим участие в операции по разделению сиамских близнецов, нагрудные знаки "Отличник здравоохранения" и почетные грамоты.