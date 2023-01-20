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Нуржан Нуржигитов провел встречу с делегацией РХТУ имени Д.И. Менделеева

Нуржан Нуржигитов провел встречу с делегацией РХТУ имени Д.И. Менделеева Фото: пресс-служба акима Жамбылской области
Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел встречу с делегацией Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева.

На встрече присутствовали представители Управления образования, Департамента по обеспечению качества в сфере образования, Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати и Международного Таразского инновационного института имени Шерхана Муртазы.

Нуржан Нуржигитов провел встречу с делегацией РХТУ имени Д.И. Менделеева

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

В ходе встречи обсуждены вопросы стратегического партнерства между РХТУ имени Д.И. Менделеева и местных вузов, в частности, в области научных исследований, в разработке совместных образовательных программ.

Также рассмотрен вопрос реализации образовательного проекта "Менделеевские классы" в школах области, направленный на повышение уровня преподавания химии и других естественно-научных дисциплин, выстраивание сетевого взаимодействия школ с вузами и предприятиями.

Нуржан Нуржигитов провел встречу с делегацией РХТУ имени Д.И. Менделеева

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Добавим, что в 2022-2023 учебном году из 8694 жамбылских выпускников, сдавших ЕНТ, 18,5% выбрали химико-биологическое направление. Ежегодно жамбылские школьники принимают активное участие в международной Менделеевской олимпиаде по химии и занимают призовые места.

Гости ознакомились с основными направлениями развития сферы образования, в том числе, в рамках Национального проекта "Комфортная школа".

Нуржан Нуржигитов провел встречу с делегацией РХТУ имени Д.И. Менделеева

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

"На территории Жамбылской области сегодня расположены несколько крупных химических производств. Доля региона в объеме производства химической продукции Казахстана составляет 30%. Дальнейшее развитие этой сферы невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов. Поэтому вопросам многостороннего взаимодействия с крупными вузами уделяется особое внимание", – сказал аким области.

И.о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев подчеркнул, что необходимо укреплять межвузовские связи для внедрения новых технологий в учебный процесс. С целью активизации деловых контактов подписан Меморандум о сотрудничестве между РХТУ имени Д.И. Менделеева и ТарРУ имени М.Х. Дулати.

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