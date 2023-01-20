В прямом эфире прошел конкурс на назначение директоров школ Туркестана

20 января Управление образования Туркестанской области провело собеседование на назначение первых руководителей организаций образования. Особенность в том, что этот решающий этап конкурса проводился в прямом эфире в Facebook.

Заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев отметил, что так как на руководителей образовательных учреждений, учителей в целом возложена важная ответственность, назначение руководителей должно быть справедливым.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Туркестан – регион с высоким демографическим ростом. Количество учащихся увеличивается с каждым годом. В области более 900 школ, свыше 1000 детских садов. Поэтому ответственность у представителей сферы образования, педагогов очень высока. Качественное воспитание поколений и развитие человеческого капитала – очень важная работа. При этом отбор руководителей организаций образования должен проводиться честно и открыто. Сегодняшний конкурс транслируется в соцсетях. В состав комиссии были привлечены квалифицированные граждане. Комиссия должна провести углубленный анализ каждого кандидата и дать справедливую оценку его квалификации, порядочности, человечности. Желаю кандидатам удачи", – сказал Бейсенбай Тажибаев.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Назначение первых руководителей организаций образования проводится в соответствии с требованиями закона. В собеседовании принимают участие 53 кандидата. Они изъявили желание стать руководителями 35-ти учреждений. Оценка кандидата проводится открытым голосованием. Также прилагается оценочный лист.





Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В соответствии с требованиями до собеседования претенденты прошли регистрацию документов конкурса, тестирование, получили согласие попечительского совета. Среди них есть учителя со стажем работы более 30 лет.

