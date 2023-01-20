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Елена Рыбакина впервые пробилась в 1/8 финала на Чемпионате Австралии

Теннис Победа AusOpen-2023 Фото: ktf.kz
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свое личные достижения по выступлениям на AusOpen. 20 января она сделала исторический шаг, пройдя в 1/8 финала австралийского первенства в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина в матче третьего круга одиночного разряда сумела обыграть 11-ю ракетку мира американку Даниэлу Коллинз. Для своего успеха чемпионка Уимболдона-2022 потратила два часа и 5 минут игрового времени, включая три сложных сета – 6:2, 5:7, 6:2.



Теперь она впервые в своей карьере сыграет в четвертом круге австралийского первенства. Там ее соперницей станет либо лучшая теннисистка планеты Ига Швёнтек (Польша), или Кристина Букса из Испании. 

За эту победу первая ракетка Казахстана заработала 228 000 долларов призовых и 240 рейтинговых очков, что позволяет ей к данному часу вернуться в топ-20 лучших теннисисток планеты.

Перед началом AusOpen-2023 Елена Рыбакина занимала 25-ю позицию в мировом женском рейтинге.     

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