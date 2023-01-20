Уилл Смит удивил пользователей Сети

Американской актер и хип-хоп исполнитель Уилл Смит на странице в Instagram опубликовал видеоролик с композицией русскоязычного рэпера Xcho под названием "Я и ты", сообщает Zakon.kz.

На кадрах нашумевшей публикации демонстрируется процесс создания видеоролика с автомобилем.

"Вы удивитесь, сколько снимков в фильмах сделано именно так!" – говорится в подписи.

Пост актера спустя сутки набрал более двух миллионов лайков и вызвал ажиотаж среди русскоязычных комментаторов.

К примеру, одни решили не упускать момент и разместили объявление о продаже участка (Пока тут все свои. Продам огород под Саранском 44 сотки), другие же опубликовали рецепт борща.

Нашлись и те, кто предлагает поближе познакомиться с творчеством иных исполнительней: например, MiyaGi & Andy Panda и группой "Любэ".

Когда удивилась музыке и зашла почитать комменты, чтоб убедиться, что меня не сглючило;

перепись населения России в одном посте;

жизнь надо прожить так, чтобы твой русский трек выложил к себе Уилл Смит;

вряд ли Уилл Смит видел когда-либо такое количество комментов на русском языке под своим постом;

это ты еще не ел русские блинчики с икрой;

здесь все: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин;

раз уж все тут собрались, поднимем важный вопрос ! Чем вы кормите своего медведя? А то у моего шерсть испортилась;

давай уже к нам переезжай, чего скромничать. Мы твой поступок на "Оскаре" оценили и поддержали, – шутят пользователи.

В марте 2022 года Уилл Смит на 94-й церемонии вручения "Оскара" ударил по лицу комика Криса Рока. Комик пошутил из-за выбритой головы Джады Пинкетт-Смит – супруги Уилла Смита, страдающей от алопеции – выпадения волос.

Позже на церемонии Смит был удостоен премии в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард" о детстве теннисисток Винус и Серены Уильямс. Позднее заявил, что принял решение покинуть киноакадемию США.