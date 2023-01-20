"Ливерпуль" – "Челси": что ожидать от юбилейного матча Клоппа

Премьер-лига врывается в 21-й тур с весьма любопытными встречами. В первую очередь болельщиков порадует противостояние "Ливерпуля" и "Челси", идущих вровень по очкам в турнирной таблице. Кто вырвется вперед, узнаем уже в эту субботу.

Обе команды переживают не самый удачный сезон, занимая 9 и 10 строчки таблицы с одинаковым количеством очков. Догнать "Арсенал" с разницей в 19 баллов на данном этапе уже нереально, но это не значит, что клубы собираются сдаваться без боя. Тем более что для Юргена Клоппа предстоящий матч станет юбилейным – 1000-м в карьере – такое достижение нужно отметить победой.



"Ливерпуль" начал 2023 год с полного провала в Английской Премьер-лиге, проиграв два матча подряд с 3 пропущенными мячами в каждом. Небольшим утешением стала вялая победа над "Вулверхэмптоном" в Кубке Англии. Встреча с "Челси" вызывает опасения у Клоппа, выигравшего лишь 6 из 19 последних встреч с "синими". Это его самый низкий процент побед (32%) против любой английской команды, с которой "Ливерпуль" встречался 10 или более раз.

"Челси" одержал победу только в 2 из 10 последних матчей АПЛ, оба раза на родном стадионе. Триумф над "Кристал Пэлас" в минувшее воскресенье получился вялым, но все-таки подарил фанатам надежду на новое, более успешное начало. Игра с "Ливерпулем" станет 20-й по счету с Поттером у руля. Учитывая легкость, с которой руководство "Челси" меняет тренеров, главному наставнику "синих" нужно хорошо себя проявить.

За кого болеете вы? Коэффициенты от Parimatch:

Ливерпуль – 1.89, Ничья – 3.80, Челси – 4.10

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