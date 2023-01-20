Завышенные счета за электроэнергию проверят в Караганде

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ) Миннацэкономики РК по Карагандинской области проверит правомерность завышения счетов карагандинцев за электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что карагандинцы получили завышенные счета за электрическую энергию за декабрь 2022 года.

"Тарифы на электрическую энергию в Карагандинской области остаются на уровне действующих ранее", – заверили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

В связи с этим КРЕМ обратился к потребителям Карагандинской области, получивших завышенные счета за электрическую энергию: их попросили "обратиться в адрес областного департамента ведомства со всеми подтверждающими документами для проведения проверки в отношении субъекта-монополиста, так как каждый случай должен быть проанализирован индивидуально".

Адрес ДКРЕМ по Карагандинской области: Караганда, ул. Костенко, 6, тел/факс: 8 (7212) 41-18-27.





