Человек с железным бедром стал рекордсменом по числу "камбэков" в истории тенниса

Знаменитый британский ветеран тенниса Энди Маррей накануне сотворил историю. Он в 11 раз в карьере отыгрался со счета 0:2 по партиям, победив Танаси Коккинакиса на AusOpen-2023. Англичанин уже несколько лет выступает с суставом из металла, сообщает Zakon.kz.

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Теперь, 35-летний теннисист стал лидером по таким камбэкам. Ранее рейтинг возглавляли пятеро игроков, у которых было по 10 побед. Кроме Энди это великие теннисисты Роджер Федерер, Борис Беккер, Аарон Крикштейн и Франсуа Жауффре.









Несомненно, британец стал одним из главных героев нынешнего австралийского первенства. 66 номер мирового рейтинга, который в последние 4 года особо не блещет результатами, из-за бесконечных травм, на кортах Мельбурна творит чудеса. На старте турнира Энди сумел победить 14 ракетку мира, итальянца Маттео Берретини в пяти изнурительных сетах за 4 часа и 50 минут.









Накануне по тому же сценарию был обыгран хозяин местных кортов Танаси Коккинакис, продолжительность матча составила 5 часов и 45 минут. Данное противостояние завершилось в 4 часа утра по времени Мельбурна. После этой встречи ряд болельщиков Энди шутя стали называть его "теннисным терминатором".









Стоит отметить, что оба соперника Маррея на 9 лет моложе него. Теперь, фанаты шотландского тенниса обеспокоены его физическим состоянием, и у них главный вопрос, сумеет ли их кумир восстановиться к 21 января. На этот день назначен поединок третьего круга, где соперником Энди Маррея станет крепкий испанец Роберто Баутиста Агут, 24 номер АTP.

