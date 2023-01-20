Аналитики назвали самого молодого акима Казахстана

Аналитики предоставили отчет возрастов и сроков пребывания на посту региональных акимов. По данным экспертов, средний возраст акимов регионов Казахстана составил 52,7 года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в исследовании, самый возрастной аким страны – Даниал Ахметов. Он возглавляет Восточно-Казахстанскую область. Возраст акима составляет 68,6 года.

"На второй и третьей строчках оказались Бейбит Исабаев (60,1 года), который возглавляет новообразованную Жетысускую область, и Ералы Тугжанов (59,7 года), аким Актюбинской области", – сказано в сообщении Ranking.kz.

Также сказано, что самый молодой региональный аким – Мурат Айтенов (41,2 года). Он возглавляет город республиканского значения Шымкент.

Среди наиболее молодых также аким Атырауской области Серик Шапкенов (43,5 года) и аким Павлодарской области Асаин Байханов (44,1 года).





Фото: ranking.kz

Самый молодой аким страны, Мурат Айтенов, занял свой пост в возрасте 38 лет, это также самый молодой возраст вступления в должность. Срок службы Айтенова на посту главы региона составляет три года.



"В число самых молодых на момент вступления в должность также вошли акимы Атырауской и Павлодарской областей: 42 и 44 года, соответственно", – уточнили исследователи.

Даниал Ахметов, возглавляющий Восточно-Казахстанскую область, занимает пост 8,2 года (самый долгий срок). Должность акима области получил в 60 лет.

Самый короткий период пребывания в должности у акима столицы Жениса Касымбека и акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева. Свои посты оба акима заняли совсем недавно – 8 декабря 2022 года, чуть больше месяца назад.

В декабре 2022 года был выбран лучший сельский аким. Им стал аким Жаушыкумского сельского округа района Шардара Туркестанской области Нурбақыт Нурсейтов. Второе место занял Вячеслав Симоненко – аким Новопокровского сельского округа Успенского района Павлодарской области, третье место – Оралбек Әбшанов, аким сельского округа Айшуак Шалкарского района Актюбинской области.