Премьер Великобритании не пристегнулся в автомобиле, полиция расследует дело

Полиция Лондона расследует видео, где премьер-министр Риши Сунак не пристегнулся ремнем безопасности. Политик сидел на заднем сиденье и записывал видео для Instagram, сообщает Zakon.kz.

Любой водитель или пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности, нарушает закон и может быть оштрафован на сумму до 500 фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.



Премьер-министр извинился за эту ошибку. Он заявил, что пристегиваться ремнем безопасности должны все.

Партия лейбористов раскритиковала Риши Сунака за этот поступок.

"Риши Сунак не знает, как пользоваться ремнем безопасности, своей дебетовой картой, поездом, экономикой, этой страной. Этот список растет с каждым днем, и это становится причиной беспокойства". Представитель лейбористов

Отмечается, что правительство Великобритании рассматривает возможность ужесточения правил использования ремней безопасности. Согласно последним данным Министерства транспорта страны, около 30% людей, погибших в автомобилях на дорогах Великобритании в 2021 году, не были пристегнуты.