В Алматы водителя троллейбуса насмерть сбил грузовик

В Алматы 20 января водителя троллейбуса насмерть сбил грузовик, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация, что на углу улиц Саина-Шаляпина погиб водитель троллейбуса. Он вышел, чтобы установить слетевшие штанги, а его сбил грузовик, проезжавший мимо.

В полиции прокомментировали данную информацию.

"В 7:10 водитель, управляя автомобилем Kia, следуя по улице Шаляпина в западном направлении, допустил наезд на водителя троллейбуса, который находился на проезжей части улицы Шаляпина. В результате ДТП он скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.345 ч.3 УК РК. Назначены экспертизы". Начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов

Как отметили в полиции, обстоятельства аварии устанавливаются.

В ноябре произошло жесткое столкновение двух автобусов в Алматы. В результате аварии пострадали 19 человек. Один пострадавший скончался до приезда скорой помощи.