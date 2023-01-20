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Тростниковую жабу весом, как у новорожденного ребенка нашли в Австралии

Тростниковая жаба Фото: Queensland Department of Environment and Science
Жабу весом 2,7 кг обнаружили в национальном парке Конвей в Квинсленде. Специалисты считают, что это самая большая жаба из когда-либо найденных, сообщает Zakon.kz.

Австралийские рейнджеры отправили жабу на эвтаназию, сообщает South China Morning Post.

"Я потянулась вниз и схватила тростниковую жабу, и не могла поверить, насколько она большая и тяжелая. Тростниковая жаба такого размера съест все, что может поместиться в ее рот, – насекомых, рептилий и мелких млекопитающих".Рейнджер Кайли Грей

Рейнджеры считают, что это была самка. Возраст амфибии неизвестен, в дикой природе они могут жить до 15 лет. Самка тростниковой жабы может производить до 30 тыс. яиц за сезон.

Тростниковых жаб завезли в Квинсленд в 1935 году для борьбы с тростниковым жуком. Это привело к разрушительным последствиям для других диких животных, так как тростниковые жабы невероятно ядовиты.

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Данияр Кунафин
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