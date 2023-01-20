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Узбекистан начал импортировать дополнительную энергию из Таджикистана

Узбекистан начал импортировать энергию Фото: pixabay
Узбекистан начал импортировать дополнительные объемы электроэнергии из Таджикистана для нужд Сурхандарьинской области, сообщает Zakon.kz.

Для обеспечения электроэнергией Сурхандарьинской области в условиях сильных холодов Узбекистан начал импортировать дополнительные объемы электроэнергии из Таджикистана, сообщает пресс-служба Сурхандарьинского филиала предприятия "Региональные электрические сети".

С 18 января в Шурчинском, Алтынсайском, Кумкурганском и Джаркурганском районах 70% энергии, в Бандиханском, Кызырыкском и Шерабадском районе – 90%, в Байсунском, Сариасийском, Узунском и Денауском районах 100% энергии поставляется с подстанции "Регар-500" из Таджикистана.

В Термезском и Джаркурганском районах – 30%, Музрабадском, Ангорском и Шерабадском – 10%, в городе Термезе – 100% энергии – всего 196 МВт – обеспечиваются за счет ресурсов Узбекистана.

Узбекистан закупает энергию в Таджикистане с апреля 2018 года. Согласно договоренностям, импортируемые объемы регулируются в зависимости от спроса.

В Ташкенте наблюдаются перебои с электричеством, отоплением и газоснабжением. Жители стали выходить на улицу и готовить еду на кострах. В столице Узбекистана военные и нацгвардия открыли мобильные пункты обогрева.

16 января стало известно о том, что из-за ситуации с тепло- и энергоснабжением президент Узбекистана уволил главу Ташкента и нескольких руководителей компаний.

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