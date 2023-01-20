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Призываем быть бдительными и осторожными: АФМ обратилось к казахстанцам

Призываем быть бдительными и осторожными: АФМ обратилось к казахстанцам Фото: polisia.kz
В Казахстане участились случаи выявления поддельных денежных купюр. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

АФМ призывает казахстанцев "быть бдительными и осторожными".

"Обменивайте купюры исключительно в обменных пунктах или банках второго уровня. О каждом факте обнаружения подделок сообщайте в Агентство РК по финансовому мониторингу либо в Департамент полиции".Пресс-служба АФМ РК

В агентстве напомнили, что попытка расплатиться фальшивой купюрой квалифицируется как уголовное преступление.

Телефон доверия: 8 (7172) 708-478.


Ранее сообщалось, что Агентство РК по финансовому мониторингу запустило бот для вычисления финансовых пирамид.

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Динара Халдарова
АФМ РК Казахстан
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