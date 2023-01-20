Призываем быть бдительными и осторожными: АФМ обратилось к казахстанцам

Фото: polisia.kz

В Казахстане участились случаи выявления поддельных денежных купюр. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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