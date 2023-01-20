Какой будет погода в субботу в Казахстане

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", обширный северо-западный антициклон все еще сохранит свое влияние на синоптическую ситуацию РК.

"Прогнозируется погода без осадков, лишь на востоке республики с прохождением атмосферных разделов пройдет небольшой снег, на юге страны ожидается туман, на юге, юго-западе, юго-востоке, востоке – усиление ветра, на востоке – низовая метель". РГП "Казгидромет" Как отметили синоптики, ночью на севере, юге Алматинской области сохраняется сильный мороз 25 градусов. В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -10-12°С. В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -3-5°С. В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем 0+2°С. Читайте также О состоянии Назарбаева рассказал кардиохирург В Афганистане из-за сильных холодов погибли не менее 78 человек Женис Осербай освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства

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