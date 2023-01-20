В Казахстане расширили перечень стратегических объектов

Фото: primerminister.kz

Постановлением правительства Казахстана от 17 января 2023 года внесены дополнения в перечень объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: