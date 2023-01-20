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В Казахстане расширили перечень стратегических объектов

в Казахстана расшили перечень стратегических объектов Фото: primerminister.kz
Постановлением правительства Казахстана от 17 января 2023 года внесены дополнения в перечень объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, сообщает Zakon.kz.

Так, перечень расширен со 113 до 120 организаций.

В частности, в него добавлены:

  • ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Экибастуза.
  • ТОО "Павлодар - Водоканал".
  • ТОО "Казахавтодор".
  • ТОО "Компания Нефтехим LTD".
  • РГП на ПХВ "Институт ядерной физики" Минэнергетики РК.
  • ТОО "Проммашкомплект" и ряд других.

 Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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