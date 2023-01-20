В Казахстане расширили перечень стратегических объектов
Фото: primerminister.kz
Постановлением правительства Казахстана от 17 января 2023 года внесены дополнения в перечень объектов отраслей экономики, имеющих стратегическое значение, в отношении которых осуществляется государственный мониторинг собственности, сообщает Zakon.kz.
Так, перечень расширен со 113 до 120 организаций.
В частности, в него добавлены:
- ГКП "Горводоканал" отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Экибастуза.
- ТОО "Павлодар - Водоканал".
- ТОО "Казахавтодор".
- ТОО "Компания Нефтехим LTD".
- РГП на ПХВ "Институт ядерной физики" Минэнергетики РК.
- ТОО "Проммашкомплект" и ряд других.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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