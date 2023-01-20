20 января Женис Осербай освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению, сообщает Zakon.kz.

Женис Осербай родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский экономический университет им. Рыскулова, Акмолинский университет технологии и бизнеса, Московский государственный институт международных отношений.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности экономиста в частной компании.

2001-2002 — финансовый аналитик в частной организации.

2004-2006 — главный менеджер Департамента кредитования проектов АО "Банк развития Казахстана".

В 2006-2019 занимал руководящие должности в частных компаниях.

Должность вице-министра сельского хозяйства Женис Осербай занимал с сентября 2021 года.