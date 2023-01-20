Алексей Цой подписал с акимом Актюбинской области меморандум о сотрудничестве

Глава медцентра Управления Делами президента РК Алексей Цой подписал с акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым меморандум о сотрудничестве. Подписание соглашения стало поистине историческим событием для области, поскольку медицинский центр такого уровня впервые вышел в регионы.

Ералы Тугжанов назвал заключение меморандума важным шагом для дальнейшего развития медицины в регионе, отметив, что Медицинский центр УДП РК является флагманом здравоохранения страны.



"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании обратил особое внимание на повышение эффективности системы здравоохранения. В регионе проводится большая работа по исполнению поручений Президента. Только за последние 10 лет в Актюбинской области открыто более 200 медицинских объектов, оснащенных современным оборудованием". Ералы Тугжанов

По его словам, пандемия коронавируса, охватившая весь мир, стала огромным испытанием и уроком для человечества, доказав, что здравоохранение всегда должно развиваться, а не стоять на месте.

"В этой связи, подписанный сегодня Меморандум о сотрудничестве - большой шаг на пути сохранения здоровья жителей Актюбинской области. Я уверен, что это даст огромный толчок повышению профессионального уровня работников сферы здравоохранения региона и качества оказываемой актюбинцам медицинской помощи". Ералы Тугжанов





Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В свою очередь, Алексей Цой заявил, что сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения, ведущими мировыми стратег-партнёрами позволило позиционировать Медицинский центр в качестве Центра наилучших практик или Центра апробации для внедрения самых передовых технологий.



"Нами реализуется образовательная, научно-исследовательская работа, проводятся санитарно-эпидемиологические исследования, активно ведется поиск и внедрение в практику инновационных методов, а также трансферт в практическое здравоохранение республики. Только за последние три года специалистами клиник имплементированы и впервые внедрены в практику Казахстана более 150 новых технологий. Более 130 граждан области уже получили медицинскую помощь, санатарно-курортное лечение и реабилитацию в организациях Медицинского центра. Мы планируем и дальше расширять и наращивать оказание практической помощи населению вашего региона. Всеми этими достижениями мы охотно поделимся с медицинским сообществом Актюбинской области". Алексей Цой

В рамках соглашения медцентр УДП РК берет на себя обязательство проводить квалифицированные консультации, оказывать услуги по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации, а при необходимости принимать тяжелобольных актюбинцев на лечение. Достигнута договоренность об организации обучения сотрудников медицинских учреждений региона инновационным технологиям, обмене опытом и знаниями в области профилактики, диагностики, лечения и реабилитации заболеваний у пациентов, развитии новых медицинских технологий и инновационных методик дошкольного воспитания и обучения.

Меморандумом также предусмотрено повышение квалификации медицинского и управленческого персонала, в том числе проведение дистанционного обучения, совместных научных семинаров, конференций, развитие совместной научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Ожидается, что данные меры позволят реализовать трансферт технологий, обучить врачей, повысить качество отечественной медицины и доступность высокотехнологичных медицинских услуг для населения посредством развития региональной системы здравоохранения.

Добавим, что в рамках Дней Медицинского центра УДП РК, которые проходят в регионе с 17 по 20 января лучшими врачами страны проведено 30 сложных высокотехнологичных операций, оказана практическая и консультативно-методическая помощь 157 актюбинцам.

Для сотрудников медицинских учреждений организованы мастер-классы.