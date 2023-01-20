Доллар немного подешевел на торгах 20 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,55 тенге, снизившись на 0,30 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 68,10 тенге (-0,15).



Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 501,04 тенге, рубля – 6,73 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462-465,6 тенге, евро – по 501-506 тенге, российские рубли – по 6,45-6,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 20 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,12% и составила 86,26 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,21%, до 80,5 доллара за баррель.

