Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Доллар немного подешевел на торгах 20 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,55 тенге, снизившись на 0,30 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 68,10 тенге (-0,15).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 501,04 тенге, рубля – 6,73 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462-465,6 тенге, евро – по 501-506 тенге, российские рубли – по 6,45-6,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 20 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,12% и составила 86,26 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,21%, до 80,5 доллара за баррель.

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления