Юрий Пя рассказал о стоимости операции Нурсултану Назарбаеву

Директор по хирургии Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя рассказал, насколько дорогостоящей является процедура на сердце, которую провели Нурсултану Назарбаеву, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Юрий Пя сообщил, что самочувствие Нурсултана Назарбаева хорошее и он уже в сознании.

"У нас особые условия созданы для каждого пациента, вы можете в этом убедиться, у нас нет понятия VIP – каждый пациент для нас VIP". Юрий Пя

Также он высказался о стоимости процедуры на сердце, которую провели Елбасы.

"Нурсултан Назарбаев является пациентом клиники и как гражданин Казахстана – а вы знаете, что каждый гражданин Казахстана может получить медпомощь в рамках ОСМС. Процедура была бесплатной. Эти процедуры покрываются из бюджета, и ни один гражданин Казахстана не платит за эти операции. Почему мы должны отнестись по-другому к Нурсултану Назарбаеву? Такая операция стоит жизни и она не измеряется деньгами". Юрий Пя

Выписка Нурсултана Назарбаева, по словам известного кардиохирурга, ожидается в ближайшее время. Такое решение будет принято коллегиально совместно всей командой, которая участвовала в этой процедуре. Потребуется ли повторная процедура, будет зависеть от состояния здоровья.

"Да, процедура дорогостоящая с точки зрения финансов, но слава богу, что у нас есть возможность обеспечить это гражданам Казахстана. Это доступно любому гражданину Казахстана. Та процедура, которая проведена, она у нас проводится (другим пациентам. – Прим. ред.) ежедневно и по несколько раз". Юрий Пя

Он уточнил, что Нурсултану Назарбаеву "процедура была проведена впервые".

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20 января 2023 года Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. По словам его пресс-секретаря Айдоса Укибая, операция прошла успешно, угрозы для жизни нет, находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.

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Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву, который перенес операцию на сердце. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.