Юрий Пя рассказал о стоимости операции Нурсултану Назарбаеву
Юрий Пя сообщил, что самочувствие Нурсултана Назарбаева хорошее и он уже в сознании.
"У нас особые условия созданы для каждого пациента, вы можете в этом убедиться, у нас нет понятия VIP – каждый пациент для нас VIP".Юрий Пя
Также он высказался о стоимости процедуры на сердце, которую провели Елбасы.
"Нурсултан Назарбаев является пациентом клиники и как гражданин Казахстана – а вы знаете, что каждый гражданин Казахстана может получить медпомощь в рамках ОСМС. Процедура была бесплатной. Эти процедуры покрываются из бюджета, и ни один гражданин Казахстана не платит за эти операции. Почему мы должны отнестись по-другому к Нурсултану Назарбаеву? Такая операция стоит жизни и она не измеряется деньгами".Юрий Пя
Выписка Нурсултана Назарбаева, по словам известного кардиохирурга, ожидается в ближайшее время. Такое решение будет принято коллегиально совместно всей командой, которая участвовала в этой процедуре. Потребуется ли повторная процедура, будет зависеть от состояния здоровья.
"Да, процедура дорогостоящая с точки зрения финансов, но слава богу, что у нас есть возможность обеспечить это гражданам Казахстана. Это доступно любому гражданину Казахстана. Та процедура, которая проведена, она у нас проводится (другим пациентам. – Прим. ред.) ежедневно и по несколько раз".Юрий Пя
Он уточнил, что Нурсултану Назарбаеву "процедура была проведена впервые".
20 января 2023 года Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. По словам его пресс-секретаря Айдоса Укибая, операция прошла успешно, угрозы для жизни нет, находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Юрия Пя.
Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления Нурсултану Назарбаеву, который перенес операцию на сердце. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.