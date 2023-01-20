Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане утвердили план развития МВД на 2023-2027 годы

утверждена план развития МВД до 2027 года Фото: Zakon.kz
Приказом министра внутренних дел утвержден План развития Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2023-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Миссия МВД: обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства от противоправных посягательств, профилактика правонарушений, охрана общественного порядка и общественной безопасности, восстановление социальной справедливости, исправление осужденных.

План предусматривает создание эффективной системы профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовного правового воздействия, а также административных взысканий.

Как следует из документа, государство должно следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку.

Атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям – важный шаг в укреплении общественной безопасности, борьбе с преступностью. Нужно преодолеть правовой нигилизм и включить общество в дело охраны общественного порядка, – говорится в документе.

В связи с этим в плане содержатся два стратегических направления:

1. Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений и борьба с преступностью.

  • Цель – повышение эффективности системы борьбы с преступностью, обеспечение общественной и дорожной безопасности, своевременное выявление и раскрытие преступлений.

2. Развитие и приближение уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы к международным стандартам.

  • Цель – повышение эффективности деятельности системы исполнения уголовных наказаний, в т.ч. не связанных с лишением свободы. Снижение уровня повторной преступности среди лиц, состоящих на учете пробации.

Как ожидается, на реализацию плана потребуется:

  • 553 534 679 тысяч тенге в 2023 году;
  • 535 340 881 тысяч тенге в 2024 году;
  • 501 040 768 тысяч в тенге в 2025 году.

На остальные два года необходимые финансовые ресурсы не определены.

Приказ вводится в действие с 1 января 2023 года.

 

Читайте также

Шесть иностранцев депортировали из Казахстана

Полиция прекратила дело в отношении Рамиля Мухоряпова

Лариса Черненко
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
В Минпросвещения уточнили дату последнего звонка в школах Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
предприниматель
В Шымкенте бизнесвумен вывалила к дверям акимата пять тысяч противогазов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления