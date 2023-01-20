В Казахстане утвердили план развития МВД на 2023-2027 годы

Приказом министра внутренних дел утвержден План развития Министерства внутренних дел Республики Казахстан на 2023-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

Миссия МВД: обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства от противоправных посягательств, профилактика правонарушений, охрана общественного порядка и общественной безопасности, восстановление социальной справедливости, исправление осужденных.

План предусматривает создание эффективной системы профилактики правонарушений, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовного правового воздействия, а также административных взысканий.

Как следует из документа, государство должно следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку.

Атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям – важный шаг в укреплении общественной безопасности, борьбе с преступностью. Нужно преодолеть правовой нигилизм и включить общество в дело охраны общественного порядка, – говорится в документе.

В связи с этим в плане содержатся два стратегических направления:

1. Охрана общественного порядка, профилактика правонарушений и борьба с преступностью.

Цель – повышение эффективности системы борьбы с преступностью, обеспечение общественной и дорожной безопасности, своевременное выявление и раскрытие преступлений.

2. Развитие и приближение уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы к международным стандартам.

Цель – повышение эффективности деятельности системы исполнения уголовных наказаний, в т.ч. не связанных с лишением свободы. Снижение уровня повторной преступности среди лиц, состоящих на учете пробации.

Как ожидается, на реализацию плана потребуется:

553 534 679 тысяч тенге в 2023 году;

535 340 881 тысяч тенге в 2024 году;

501 040 768 тысяч в тенге в 2025 году.

На остальные два года необходимые финансовые ресурсы не определены.

Приказ вводится в действие с 1 января 2023 года.