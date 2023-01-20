Курсы валют на выходные дни: 21-22 января

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 462,59 тенге, снизившись на 0,26 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,73 тенге (+0,01). Средневзвешенный курс китайского юаня составил до 68,13 тенге (-0,17). Средневзвешенный курс евро вырос до 502,45 тенге (+1,88). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,5-465,5 тенге, евро – по 500-505 тенге, российские рубли – по 6,4-6,65 тенге. Читайте также Доллар немного подешевел на торгах 20 января

Следите за новостями zakon.kz в: