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Курсы валют на выходные дни: 21-22 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 462,59 тенге, снизившись на 0,26 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,73 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил до 68,13 тенге (-0,17).

Средневзвешенный курс евро  вырос до 502,45 тенге (+1,88).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461,5-465,5 тенге, евро – по 500-505 тенге, российские рубли – по 6,4-6,65 тенге.

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