Туристский взнос для иностранцев: специалисты объяснили, почему сбор необходим

Маслихатом города Алматы внедрены ставки туристского взноса в размере 5%, реализуемого по принципам bed tax. Специалисты высказали мнение о его введении, разъяснив, что это даст экономике Казахстана и отрасли в целом, сообщает Zakon.kz.

Известно, что ставки утверждены в 31 городе и районе страны. В Астане и Алматы их размер составит 5% от стоимости пребывания. При этом уточняется, что в районах и городах одной области могут действовать различные ставки, но не менее 1% от стоимости пребывания.

Власти города объяснили, что денежные средства от туристского взноса будут направлены из местного бюджета на развитие туризма. Стоит отметить, что в течение года в зависимости от актуальных статданных и сезонности ставки взноса для иностранцев могут изменяться. Каждый маслихат региона определяет их самостоятельно в зависимости от динамики прироста иностранцев, но не менее 1% от стоимости пребывания.

Президент Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шаукенова считает, что данное решение не является чем-то неожиданным, а в организации относятся к нововведению достаточно позитивно.

"Взимание туристского сбора, или bed tax – это достаточно распространенная практика в мире. Мы неоднократно обсуждали вопросы введения этого сбора с участниками туристского рынка и с правительством. Отрасль находится на той стадии развития, когда возможно сказать туристам, что ваша поддержка в виде 5% необходима. И я абсолютно уверена: это будет позитивно встречено путешественниками, которые посещают Казахстан". Рашида Шаукенова

Глава ассоциации считает, что у сбора будет целевое направление: деньги будут направлены исключительно на развитие туризма, а именно: маркетинг, продвижение, улучшение инфраструктуры и качества туристических услуг.

"Повторюсь: туристы, путешествующие по миру, знают о таких сборах. Сталкиваясь с курортным налогом за рубежом, как его там называют, у нас сбор не вызывает никаких вопросов. Это небольшие деньги, совсем не измеримые с тем, сколько мы платим за авиаперелет или проживание, поэтому необходимость данной оплаты не вызывает какого-то сопротивления или неприятия". Рашида Шаукенова

Спикер поделилась своими наблюдениями при работе с иностранными туристами и отметила, что большинство готовы вносить вклад и свои средства в развитие экологического туризма, сохранение природы и природных ресурсов Казахстана.

"В постановлении указаны все механизмы, и мы сегодня интенсивно работаем с правительством, чтобы все было ясно, понятно и не вызывало никаких вопросов. В свою очередь бизнес, в том числе гостиничный, тоже готов к работе по новым правилам". Рашида Шаукенова

В свою очередь генеральный управляющий гостиницы Ibis Novotel Арсений Тагаев также высказался в поддержку новшества в турсфере, считая, что данная практика довольно приемлема.

"Безусловно, мы готовы принять инициативу и с удовольствием это сделаем. Мы к ней относимся абсолютно нормально при условии, что все будет прописано четко и ясно относительно работы самой системы и процесса взимания сборов. Наша задача – развивать туризм. Очень важно продвигать бренд Казахстана на мировом уровне. Как видим, в последнее время количество приезжающих туристов продолжает расти. Результаты прошлого года показывают, что динамика очень положительная. В Алматы в прошлом году был побит рекорд по туристам. Нельзя сказать, что какой-то конкретный фактор сыграл роль, но рост по городу действительно существенный. Сбор никак не повлияет на поток отдыхающих к нам, если система его взимания будет четкой и прозрачной". Арсений Тагаев

Он подчеркнул, что иностранных туристов вряд ли отпугнет данный сбор, так как люди не выбирают страну посещения, исходя из того, взимается ли там туристский сбор или нет.

К слову, туристский сбор давно и активно внедряется в соседних странах не только для иностранцев, но и для внутренних туристов. К примеру, в Узбекистане 5-15% от стоимости проживания в сутки, в Баку – 1,10 доллара, в Украине – от 0,57 до 5,6 доллара.

При разработке механизма внедрения сбора изучен международный опыт таких стран и городов, как США (16,25%), Берлин (5%), Амстердам (5%), Турция (2%), Индия (5,15 %, также за питание и напитки 3,09%), Дубаи (от 7 до 20 дирхам – 1000-2600 тенге в зависимости от отеля, муниципальный налог – 7%, НДС – 5% и сбор за обслуживание – 10%, в итоге сумма доходит до 22,5%) и др.

Напомним, что внедрение туристского взноса осуществлено с апреля 2021 года. В связи с эпидемиологической ситуацией в Казахстане и мире на территории страны действовала нулевая ставка турвзноса.

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