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Киностудию "Казахфильм" модернизируют

Киностудию "Казахфильм" модернизируют Фото: Казахфильм
Крупнейшая киностудия им. Ш. Айманова, расположенная в Алматы, будет модернизирована, сообщает Zakon.kz.

Об этом на коллегии Минкультуры и спорта сообщил министр Асхат Оралов. Он отметил, что такие меры позволят создать новые условия и улучшить технические возможности отечественной киностудии, передает пресс-служба МКС РК.

Кроме того, будет проведена работа по строительству и реставрации зданий театров. В последние годы в стране были возведены новое здание театра им. К. Куанышбаева, Музыкально-драматический театр в духовной столице тюркского мира Туркестане, Музыкально-драматический театр имени С. Муканова в Петропавловске. Он был возведен в прошлом году и стал первым театром, построенным на территории СКО за годы независимости.


"Через три года, в 2026-м, Казахский национальный драматический театр будет праздновать свое 100-летие. К такому важному мероприятию нужно готовиться заранее. Будут проведены все реставрационные работы. Наследие великого писателя должно быть мостом, связывающим наше прошлое и настоящее", – отметил Асхат Оралов.
Константин Вноровский
Казахфильм Алматы
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