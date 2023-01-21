Руководителя службы пожаротушения Шымкента обвинили в мошенничестве

Дело в отношении руководителя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ города Шымкент передано в суд, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Хабар 24" со ссылкой на Антикоррупционную службу, подозреваемый путем обмана завладел деньгами своих подчиненных.

Другие подробности пока не разглашаются, но известно, что строгий выговор получил руководитель городского Департамента по чрезвычайным ситуациям.