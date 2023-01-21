Руководителя службы пожаротушения Шымкента обвинили в мошенничестве
Фото: Zakon.kz
Дело в отношении руководителя службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ города Шымкент передано в суд, сообщает Zakon.kz.
Как передает "Хабар 24" со ссылкой на Антикоррупционную службу, подозреваемый путем обмана завладел деньгами своих подчиненных.
Другие подробности пока не разглашаются, но известно, что строгий выговор получил руководитель городского Департамента по чрезвычайным ситуациям.
Задержанный подозреваемый хорошо работал. Но его поступок нанес удар по репутации правоохранительных органов, министерства. Каждый руководитель должен начинать с себя, изучить Этический кодекс и направить своих коллег на правильный путь. Председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов
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