Рост продаж автомобилей в Казахстане эксперты объясняют "эффектом низкой базы"

В некоторых приграничных регионах Казахстана продажи автомобилей выросли почти в 60 раз. Несмотря, на впечатляющую цифру, отечественные эксперты назвали этот бум эффектом низкой базы, сообщает Zakon.kz.

Новость о том, что россияне массово скупают легковые машины в Казахстане если кого и удивила, то только не автоэкспертов. Они считают, что говорить о буме еще рано, передает Первый канал "Евразия".

"Это небольшое количество. И то, что сегодня одно из российских информбюро сообщило, что в Тюмени количество автомобилей по сравнению с 2021 годом превысило в 56 раз больше, то это смешные цифры. Потому что в 56 раз больше составили всего 660 автомобилей. То есть, это так называемый эффект низкой базы, когда было ноль, а стало 500". Автоэксперт Эдуард Эдоков

По словам эксперта, отечественные автодилеры могут извлечь неплохую выгоду, продавая машины северным соседям. При этом казахстанским автолюбителям, которые месяцами ждут своей очереди в автосалонах, беспокоится не о чем - прогнозируемая доля продаж не так уж и велика.



"Конечно, часть спроса может перейти на Казахстан, но это за 2022 год небольшая доля. И Казахстан может этим воспользоваться, увеличив сборку на 10-15 процентов, и будет продавать часть автомобилей в Россию. Но только и всего". Автоэксперт Эдуард Эдоков

Между тем, слухи о крупных объемах продаж автомобилей в Россию, вовсе не фейк. И отечественный автопром здесь ни при чем. Львиную долю экспорта составили машины китайского производства. В том числе и электромобили, произведенные в поднебесной. Этим делом занимаются вовсе не воротилы бизнеса, а рядовые предприниматели.



"У нас в основном таксопарки сейчас. Если будем считать, за 2022 год мы выполнили заказ около 2 тысяч единиц автомашин марки Тойота Камри 75-го кузова. Они все без пробега были. В этом году тоже планируем около 5 тысяч машин". Предприниматель Талгат Канатов

Спрос на авто из поднебесной растет и в самом Казахстане. А все потому, что по цене они стали доступнее. Ведь, прежде китайские машины приходилось гнать из России. Но в связи с изменением геополитической ситуации в мире, Казахстан стал привлекательным для своих соседей.

